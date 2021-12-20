Расходы на соцзащиту в Воронежской области превысят 22 млрд рублей

В Воронежской области в 2022 году на соцзащиту выделено более 22,1 млрд рублей. Главный финансовый документ региона парламент утвердил во втором, окончательном чтении.

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов рассказал ИА «Абирег», что социальное обеспечение является одной из защищенных статей расходов бюджета. Поэтому деньги на мероприятия в их рамках запланированы в полном объеме.

Средства из федерального и местного бюджетов заложили на 58 видов различных социальных выплат, от денежных компенсаций на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан до поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

Всего же на такие выплаты в 2022 году будет направлено почти 77% расходов департамента соцзащиты.

Ранее Воронежскую область включили в список экономически устойчивых субъектов Федерации. Рейтинг подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРго) на основе данных Росстата.