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В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать российских футболистов не только за плохую игру в команде Российской премьер-лиги (РФПЛ), но и за неудовлетворительные показатели в сборной. Соответствующее письмо он планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову в ближайшее время.

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«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации», — цитирует сообщение пресс-службы депутата «РИА Новости».

Как уточняет «Спорт-Экспресс», под санкциями в отношении игроков национальной сборной подразумеваются штрафы за плохую игру, нарушение дисциплины и жалобы болельщиков.

Отмечается, что по мнению Хамзаева, данные меры приведут к повышению мотивации футболистов сборной России играть лучше.

В октябре сообщалось, что в список лучших футболистов мира, по версии журнала World Soccer, попали четверо россиян, в том числе форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник французского «Монако» Александр Головин.

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