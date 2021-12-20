В Госдуме предложили штрафовать футболистов за плохую игру в сборной

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать российских футболистов не только за плохую игру в команде Российской премьер-лиги (РФПЛ), но и за неудовлетворительные показатели в сборной. Соответствующее письмо он планирует направить министру спорта РФ Олегу Матыцину и главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову в ближайшее время.

«В рамках парламентской деятельности депутат Султан Хамзаев выдвинул предложение о введении санкций в отношении тех футболистов, которые плохо играют в рамках сборной России. Зачастую футболистам такого уровня не хватает дополнительной мотивации», — цитирует сообщение пресс-службы депутата «РИА Новости».

Как уточняет «Спорт-Экспресс», под санкциями в отношении игроков национальной сборной подразумеваются штрафы за плохую игру, нарушение дисциплины и жалобы болельщиков.

Отмечается, что по мнению Хамзаева, данные меры приведут к повышению мотивации футболистов сборной России играть лучше.

В октябре сообщалось, что в список лучших футболистов мира, по версии журнала World Soccer, попали четверо россиян, в том числе форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба и полузащитник французского «Монако» Александр Головин.