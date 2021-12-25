Тема оптимизации в сфере культуры периодически бродит в умах государственных мужей в разных регионах. Вернуться к ней меня заставила настойчивость тюменских чиновников. В 2014-ом году этот регион уже показал всей России пример оптимизации, слив под единое руководство и бухгалтерию пять учреждений культуры: филармонию, театр кукол, Большой драматический театр, Тобольский драматический театр им. П. Ершова и ДК «Нефтяник». Всё это назвали красивой аббревиатурой ТКТО — Тюменское культурно-творческое объединение.

Создавалось оно под благовидным предлогом оптимизации и экономии бюджетных средств, но, честно говоря, для меня загадка, как можно из одного головного офиса решать вопросы столь разных и не похожих друг на друга учреждений культуры. Творческие задачи, стоящие перед каждой из этих институций, их производственные процессы — абсолютно разные, как в глобальном плане, так и в нюансах. Досуговые кружки — это одна история, драматический театр, где, напомню, занимаются искусством, которое вообще не поддается стандартизации, — другая, а Тобольский драмтеатр, находящийся в 300 километрах от Тюмени, вообще третья.

В 2014-м такое решение возмутило всё театральное сообщество России, начиная от директоров и худруков театров и заканчивая председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным. Но аргументацию представителей театральной отрасли тогда оставили без внимания.

Осенью этого года ко мне обратилась в частном разговоре нынешний директор ТКТО Надежда Казначеева, предложившая сделать обменные гастроли между Театром имени Евгения Вахтангова и Тюменским БДТ, которому вскоре исполнится 165 лет. Я ответил, что не считаю возможным и этичным подписывать соглашение о сотрудничестве между Вахтанговским театром, за столетие завоевавшим себе безупречную репутацию, и непонятным мне бюрократическим объединением. А спустя пару месяцев получил уже официальное обращение с тем же запросом от заместителя губернатора Эдуарда Бакиева. И уже официально ответил, что мы с радостью примем Тюменский БДТ — известнейший и уважаемый в России театр с прекрасной историей, но только в том случае, если вы освободите, выведете учреждения культуры из ТКТО и ликвидируете эту бюрократическую надстройку.

Почему я так категоричен? Простая арифметика. В 2014 году в административном составе ТКТО работали 80 человек, сейчас — 135! Это так экономят на окладах, надбавках, административных расходах. Чтобы отчитаться за майские указы президента о повышении средней заработной платы в социальной сфере, театрам отказывают в необходимости принять на работу даже гардеробщицу. Таким образом уменьшается штат, при этом увеличивается нагрузка на имеющихся сотрудников, и как итог — моментально возрастает средняя оплата труда. Таким извращённым способом, не повышая по факту зарплату, показывают, что в ТКТО у людей растут доходы. И это грамотный менеджмент, это экономия бюджетных средств в культурной сфере?!

Но самое ужасное, что все учреждения, вошедшие в ТКТО, потеряли свою самостоятельность и юридическую независимость. Тюменский БДТ, имеющий полуторавековой бренд, теперь стал структурным подразделением, филармония, которая прекрасно существовала самостоятельно более 60-ти лет — тоже, и так далее.

Театры без согласования с головным офисом не могут принять в штат необходимых специалистов. Из-за централизованной бухгалтерии стопорится оплата, и срываются сроки по утверждённым договорам. Происходят накладки и ошибки в начислении заработной платы сотрудникам. Не художественное руководство и директор театра решают, сколько выпустить новых программ и спектаклей, а бухгалтер, экономист и директор объединения. И самое ужасное, что многие прекрасные деятели культуры, отдавшие своим учреждения долгие годы, были вынуждены их покинуть.

Когда филармония, театры, ДК были самостоятельными, в каждом из них в среднем работал один юрист, один человек на госзакупках, четыре-пять –— в бухгалтерии. И театры прекрасно справлялись, выпускали спектакли, выполняли государственное задание, сдавали всю отчётность. Почему вдруг так разрослась административная надстройка? Что изменилось? Почему театры, которые продают билеты на свои спектакли, не могут распоряжаться доходами от своей уставной деятельности? Они не знают, ни сколько фактически продано билетов, ни сколько они заработали по итогу сезона и имеют ли право потратить эти деньги на выпуск нового спектакля, приглашение того или иного режиссёра, обновление костюмов. Вынуждены идти на поклон к руководству ТКТО, утверждать там репертуар, обосновывать необходимость той или иной постановки, доказывать, что каждый вечер актёру Х на спектакль нужны новые носки, а актрисе Z — колготки.

Именно поэтому я так категорично настроен в отношении любых попыток оптимизации и стандартизации в сфере культуры. Сегодня промолчим, не отстоим, а завтра, глядишь, и вообще такое понятие как «культура» оптимизируют. Мне искренне жаль тюменские учреждения культуры. Каждое из них по отдельности прекрасно и очень важно, как для жителей региона, так и для всей России. И, повторюсь, Театр имени Евгения Вахтангова с радостью примет на своей сцене Тюменский БДТ в год его 165-летия, но — обращаюсь к чиновникам Тюменской области — ликвидируйте вы эту чертову надстройку, верните всем самостоятельность, сделайте, в конце концов, настоящий подарок своему театру к юбилею, и все вам только спасибо скажут. А повезет, так через десятилетия этот прецедент еще и в книгах опишут.

Автор — заслуженный деятель искусств РФ, директор театра им. Е. Вахтангова

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