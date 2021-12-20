МИД заявил о принуждающих РФ к радикальным шагам действиях Украины

Инициативы России по гарантиям безопасности обусловлены не продвижением фактора страха, а действиями Украины и ряда других стран, которые вынуждают Москву предпринимать радикальные шаги. Об этом 20 декабря заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Здесь вопрос абсолютно не в страхах, вопрос о достижении нашими соседями — не только Украины, а соседями в принципе — определенной точки кипения, которая действительно вынуждает нас к принятию определенных радикальных шагов, по крайней мере мы об этом заявляем, что мы готовы думать в другой плоскости», — сообщил он в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», комментируя вопрос о факторах, обусловливающих инициативы РФ в сфере безопасности и возможные последствия их неприятия.

По словам замминистра, он не стал бы как-то особенно выделять Украину в соответствующем контексте, так как это лишь «следующий кандидат на появление таких угроз» для России.

«У нас есть и другие страны, граничащие с Российской Федерацией, где подлетное время для ударных систем составляет 4–5 минут. На Украине таких подлетных расстояний пока нет. Просто наша реакция — это превентивная мера, которая предупреждает о том, что в случае развития определенных сценариев с нашей стороны будут предприняты определенные шаги, о которых мы сейчас не распространяемся и говорим только в общем плане, называя эти вещи военными шагами и военно-техническими решениями», — отметил Руденко.

Дипломат подчеркнул, что здесь уместно говорить не о страхе, а о призывах российской стороны к своим партнерам остановиться.

«Это касается, кстати, и Украины, если она собирается предпринять какие-то шаги, которые будут действительно представлять для нас угрозу безопасности», — резюмировал он.

Ранее в тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что реакция Соединенных Штатов в ответ на предложения России по безопасности пока неизвестна. Дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне понимают, что ситуация в сфере безопасности достаточно сложная, однако российская сторона надеется, что удастся начать процесс выработки юридически обязывающих гарантий безопасности РФ в форме двусторонних соглашений.

До этого, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Кроме того, Россия предложила Соединенным Штатам провести переговоры по безопасности в Женеве, для этого Москва уже сформировала команду.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что получил от России предложения по безопасности. Он отметил, что альянс явно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Москвой.