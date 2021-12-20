В Москве 80% госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением

Порядка 80% тех, кто попадает в Москве в больницы с коронавирусом, занимались самолечением. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что задача города — не доводить заболевшего до тяжелого состояния и госпитализации, а лечить на амбулаторном уровне, но люди должны обращаться к врачу, чтобы не попадать в больницы.

«И, как правило, здесь оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает», — сказал градоначальник в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Собянин рассказал, что в Москве есть проблемы с поддельными сертификатами о вакцинации от COVID-19, но они не глобальны. По словам мэра, за все время возбуждено около 80 таких уголовных дел.

«На фоне того, что у нас сегодня порядка 7 млн человек имеют QR-коды в Москве, то это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет», — подчеркнул он.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она подчеркнула, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Ранее, 14 декабря, мэр столицы заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается стабильной. Он отмечал, что первый компонент вакцины получили уже более 5,8 млн москвичей. В тот же день сообщалось, что в Москве дополнительно выделили 10,3 млрд рублей на лечение пациентов с COVID-19.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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