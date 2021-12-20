Больше 20% месячной нормы осадков выпало в Тюмени за сутки

Дорожные рабочие ликвидируют последствия сильного снегопада в Тюмени. За сутки в городе выпало порядка 21% месячной нормы осадков.

Утром 20 декабря жители города сообщали о затрудненном движении по улицам. В ликвидации последствий снегопада задействовали больше 450 снегоуборочных машин и 516 рабочих. Об этом сообщил портал «Наш город».

В приоритете для рабочих были транспортные магистрали, путепроводы и мосты. Кроме того, ведется очистка тротуаров, пешеходных зон и подходов к социальным учреждениям.

За минувшие выходные специалисты вывезли свыше 10 тыс. куб. м снега. Заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени Алексей Васенин призвал горожан не парковать машины вдоль обочин и не разбивать звенья спецтехники из-за перестроений.

Согласно прогнозам, 21 и 22 декабря осадки в Тюмени продолжатся, температура воздуха составит –3 градуса. 23 декабря количество снега сократится.