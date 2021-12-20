Восемь человек пострадали в ДТП с автомобилями армии США в Германии

Не менее восьми человек госпитализированы после ДТП с участием военных машин армии США в Баварии. Среди пострадавших есть американское военные.

Авария произошла 20 декабря на третьем автобане в округе Верхний Пфальц. По словам очевидцев, грузовик врезался в военные автомобили, после чего они загорелись.

Полиция предполагает, что произошедшее — несчастный случай, а не намеренная атака на автомобили военных США, уточняет канал ntv.

В настоящий момент автомагистраль закрыта в обоих направлениях. Пожар потушен.

В августе 2020 года несколько военных США пострадали в результате ДТП с участием российского патруля в Сирии. В Минобороны РФ указали, что российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента. Инцидент произошел на востоке страны в установленной зоне безопасности, где действовали силы США.