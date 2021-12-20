Свыше 500 млн яиц произвели в Омской области в 2021 году

Производство яиц сократилось на 16,4% в 2021 году в Омской области. В регионе восстанавливают производство после вспышки птичьего гриппа.

По данным Омскстата, в Омской области за десять месяцев произвели 504,7 млн яиц. Кроме того, аграрии произвели 168,8 тыс. т мяса, что на 7,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Объем производства молока составил 570,6 тыс. т. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Специалисты отмечают, что снижение производства мяса связано с уменьшением забоя свиней и птицы. Сокращение производства яиц вызвано уменьшением численности куриц-несушек. В Омской области восстанавливают отрасль по производству птицы, которая сильно пострадала в 2020 году, когда только на птицефабрике «Иртышской» уничтожили свыше 1,5 млн особей из-за вспышки птичьего гриппа. К концу ноября численность птиц в сельскохозяйственных организациях превысила имевшуюся год назад на 35%.

В Омскстате уточнили, что в регионе снижается стадо сельскохозяйственных животных. Численность крупного рогатого скота сократилась на 11,5 тыс. голов, численность свиней — на 5 тыс. голов, овец и коз — на 9,4 тыс. голов.