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На «Северной верфи» рассказали о повреждениях корвета «Проворный» после пожара

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Пожар на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге не повредил корпус строящегося корвета «Проворный». Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе завода.

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«В выходные после завершения работ по тушению пожара на корвете «Проворный» специалистами Северной верфи проведен его первичный осмотр. Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что надстройка подлежит демонтажу, оборудования в ней не было. Кроме того, для предотвращения замерзания попавшей в ходе тушения пожара в трюмы воды было подано отопление и электричество, около 100 рабочих обеспечили откачку воды и просушку поверхностей.

«Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК, она приступила к работе. О причинах пожара говорить преждевременно», — отметили в пресс-службе.

Пожар на корабле в Большой Турухтанной гавани завода «Северная верфь» начался 17 декабря около 18:00. В 22:49 огонь был локализован. По данным источника, площадь пожара составила 300 кв. м.

В результате возгорания пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. Уточнялось, что при тушении пострадали двое пожарных.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал «Известиям», что корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ после пожара на «Северной верфи». По данным СК, происшествие повлекло за собой причинение крупного ущерба.

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