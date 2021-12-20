На «Северной верфи» рассказали о повреждениях корвета «Проворный» после пожара

Пожар на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге не повредил корпус строящегося корвета «Проворный». Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщили в пресс-службе завода.

«В выходные после завершения работ по тушению пожара на корвете «Проворный» специалистами Северной верфи проведен его первичный осмотр. Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что надстройка подлежит демонтажу, оборудования в ней не было. Кроме того, для предотвращения замерзания попавшей в ходе тушения пожара в трюмы воды было подано отопление и электричество, около 100 рабочих обеспечили откачку воды и просушку поверхностей.

«Для оценки ущерба создана комиссия из представителей завода и ОСК, она приступила к работе. О причинах пожара говорить преждевременно», — отметили в пресс-службе.

Пожар на корабле в Большой Турухтанной гавани завода «Северная верфь» начался 17 декабря около 18:00. В 22:49 огонь был локализован. По данным источника, площадь пожара составила 300 кв. м.

В результате возгорания пострадали три человека. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. Уточнялось, что при тушении пострадали двое пожарных.

Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал «Известиям», что корпус строящегося корвета проекта 20385 «Проворный» при пожаре повреждений не получил, однако серьезно пострадала надстройка и главное антенно-мачтовое устройство корабля.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ после пожара на «Северной верфи». По данным СК, происшествие повлекло за собой причинение крупного ущерба.