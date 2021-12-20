Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщили в Кремле 20 декабря, стороны обменялись мнениями по проблематике международной стабильности и безопасности.

«Владимир Путин тепло поблагодарил Нарендру Моди за гостеприимство, оказанное российской делегации в ходе визита на высшем уровне в Нью-Дели 6 декабря. Обсуждены практические вопросы реализации достигнутых по итогам переговоров договоренностей», — говорится в сообщении на сайте Кремля

Лидеры выразили настрой на развитие отношений особо привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Дели. Также политики обсудили международную стабильность и безопасность, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Президент России и премьер-министр Индии поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками», — отметили в Кремле.

Стороны условились активизировать двусторонние контакты на различных направлениях.

Переговоры президента России с премьер-министром Индии прошли 6 декабря в Нью-Дели и длились порядка 3,5 часа.

Политики сошлись во мнении по необходимости полностью выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Стороны также выразили поддержку усилиям, направленным на скорейшее восстановление иранской «ядерной сделки».

До этого премьер-министр Индии и президент России встречались в сентябре 2019 года на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке.