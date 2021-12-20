Женщина в Клинцах лишилась 918 тыс. рублей из-за знакомства в интернете

Жительница Клинцов (Брянская область) лишилась 918 тыс. рублей из-за мошенничества. 50-летняя женщина перечислила деньги «иностранцу», с которым познакомилась через интернет.

По словам потерпевшей, она вступила в переписку с незнакомцем, который представлялся жителем другого государства. После длительного общения собеседник рассказал, что якобы попал в сложную жизненную ситуацию. Злоумышленник очаровал женщину и попросил помощи в погашении долгов и переезде. Жительница Клинцов перечислила 918 тыс. рублей, пишет NASHBRYANSK.RU.

После перевода средств новый знакомый перестал выходить на связь. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, за минувшую неделю поступило 32 сообщения о фактах мошеннических действий. Жители Брянской области в общей сложности лишились свыше 3,9 млн рублей.