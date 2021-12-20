Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
Экономика
ЦБ предложил ограничить вклады для малоимущих суммой в 100 тыс. рублей
Мир
МИД заявил о принуждающих РФ к радикальным шагам действиях Украины
Мир
СК Белоруссии намерен допросить сбежавшего из Польши солдата
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за мороза
Общество
Жалобу прокуратуры на приговор экс-главы Раменского района рассмотрят 23 декабря
Мир
Британские ученые признали «Омикрон»-штамм менее опасным для легких
Общество
В Москве 80% госпитализированных с COVID-19 занимались самолечением
Авто
Toyota остановит выпуск автомобилей на пяти заводах
Общество
Минздрав разрешил «Генериуму» клинические испытания вакцины от COVID-19

Педиатр назвала оптимальный состав детских новогодних подарочных наборов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Детские новогодние наборы лучше собирать самостоятельно, и в них должны входить полезные продукты и игрушки. Об этом в понедельник, 20 декабря, в беседе с «Ридусом» сказала врач-педиатр, аллерголог Юлия Кузнецова.

Проанализировав состав новогодних подарочных наборов, она выяснила, что стоит дарить детям, а от чего следует отказаться.

Цены на вырост: средний чек на подарки для детей увеличился на 20%
Родители готовы покупать более дорогие сюрпризы

Так, к числу нежелательных ингредиентов набора эксперт отнесла: конфеты, шоколадки, вафли, цветные зефир, цитрусовые. Всё это, по ее словам может спровоцировать аллергию у малышей.

«Сейчас еще много мармеладных конфет с добавками и красителями, на которые дети реагируют», — пояснила она.

Кроме того, создавать опасность могут и детские игрушки.

«Игрушки в детских наборах также могут содержать в составе аллергены. Развивающие игрушки часто вызывают аллергию. Например, игрушки-антистресс «Слайм». Мыльные пузыри очень часто дают как местную, так и общую аллергическую реакцию у детей», — сказала Кузнецова.

Также эксперт добавила, что даже если у ребенка нет аллергии, это не значит, что ему можно есть конфеты и всевозможные сладости в неограниченном количестве.

«Максимум 3–4 конфеты в день и 1–2 мандарина. При этом не стоит смешивать сладкое с цитрусовыми. Лучше утром, например, давать сладости детям, а вечером мандарины. Еще лучше — не давать их в один день», — отметила педиатр.

По ее словам, лучшим подарком для ребенка станет поход в развлекательный центр. Если все-таки хочется подарить сладкий подарок, то в лучше собрать его самостоятельно, так как в фабричные наборы очень зачастую попадают просроченные сладости.

«В идеале положить в подарок натуральную пастилу и зефир, домашнее печенье, приготовленное самостоятельно. Если это фрукты, то лучше дарить детям яблоки, бананы, груши, какие-то ягоды. Они реже вызывают аллергию. Плюс игрушки или куклы от брендов, которые производят гиппоаллергенные товары», — резюмировала Кузнецова.

16 декабря школьники назвали самые желанные подарки на Новый год. Согласно данным исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education, Почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя.

Исследование проводилось среди учащихся 5–11-х классов и их родителей в период с 13 по 15 декабря, в нем приняло участие более 1 тыс. человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021