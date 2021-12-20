Педиатр назвала оптимальный состав детских новогодних подарочных наборов

Детские новогодние наборы лучше собирать самостоятельно, и в них должны входить полезные продукты и игрушки. Об этом в понедельник, 20 декабря, в беседе с «Ридусом» сказала врач-педиатр, аллерголог Юлия Кузнецова.

Проанализировав состав новогодних подарочных наборов, она выяснила, что стоит дарить детям, а от чего следует отказаться.

Так, к числу нежелательных ингредиентов набора эксперт отнесла: конфеты, шоколадки, вафли, цветные зефир, цитрусовые. Всё это, по ее словам может спровоцировать аллергию у малышей.

«Сейчас еще много мармеладных конфет с добавками и красителями, на которые дети реагируют», — пояснила она.

Кроме того, создавать опасность могут и детские игрушки.

«Игрушки в детских наборах также могут содержать в составе аллергены. Развивающие игрушки часто вызывают аллергию. Например, игрушки-антистресс «Слайм». Мыльные пузыри очень часто дают как местную, так и общую аллергическую реакцию у детей», — сказала Кузнецова.

Также эксперт добавила, что даже если у ребенка нет аллергии, это не значит, что ему можно есть конфеты и всевозможные сладости в неограниченном количестве.

«Максимум 3–4 конфеты в день и 1–2 мандарина. При этом не стоит смешивать сладкое с цитрусовыми. Лучше утром, например, давать сладости детям, а вечером мандарины. Еще лучше — не давать их в один день», — отметила педиатр.

По ее словам, лучшим подарком для ребенка станет поход в развлекательный центр. Если все-таки хочется подарить сладкий подарок, то в лучше собрать его самостоятельно, так как в фабричные наборы очень зачастую попадают просроченные сладости.

«В идеале положить в подарок натуральную пастилу и зефир, домашнее печенье, приготовленное самостоятельно. Если это фрукты, то лучше дарить детям яблоки, бананы, груши, какие-то ягоды. Они реже вызывают аллергию. Плюс игрушки или куклы от брендов, которые производят гиппоаллергенные товары», — резюмировала Кузнецова.

16 декабря школьники назвали самые желанные подарки на Новый год. Согласно данным исследования, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education, Почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя.

Исследование проводилось среди учащихся 5–11-х классов и их родителей в период с 13 по 15 декабря, в нем приняло участие более 1 тыс. человек.