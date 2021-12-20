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Жена Макрона пожалуется на распространителей слухов о смене ее пола

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Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит планирует подать жалобу на распространителей слухов о том, что она якобы была мужчиной и сменила пол. Об этом местному телеканалу BFMTV сообщили источники в окружении первой леди Франции.

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Отмечается, что слухи распространяются в соцсетях при активной поддержке сторонников правых сил. В сообщениях утверждается, что жена Макрона в действительности является трансгендером, поскольку была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье — девичья фамилия первой леди).

По данным издания Numerama, впервые эта информация появилась в журнале Faits & Documents, близком к конспирологическим теориям.

Ранее, 19 апреля, в Сети раскритиковали платье Брижит Макрон стоимостью около 230 тыс. рублей, которое она надела на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и его супругой. «Принт выглядит как мишень», «Брижит похожа на дорожный знак», «Неважно, Louis Vuitton это или нет, платье выглядит ужасно», — писали пользователи.

Супруга Макрона Брижит была его учительницей французского языка. Она старше своего мужа на 24 года. Общих детей у них нет, но Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.

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