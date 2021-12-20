Резкое потепление прогнозируют в Омской области

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют резкое потепление до 0 градусов в Омской области. Кроме того, в регионе усилится ветер.

Согласно прогнозам, 21 декабря в Омской области ожидается до –18 градусов. В дневные часы температура повысится до –3…–8 градусов. При этом ожидается густой туман. 22 декабря ночью ожидается –15 градусов, днем резко потеплеет до 0 градусов. Синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра до 14–19 м/с. Об этом пишет ИА «Город55».

23 декабря ночью ожидается –4…–9 градусов, в дневные часы температура поднимется до –2…–7 градусов. Скорость ветра составит до 9 м/с.

Ранее МЧС предупредило об аномальном холоде жителей Тамбовской области. В ближайшие дни температура будет ниже климатической нормы на 7 и более градусов.