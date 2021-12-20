Клишас назвал сроки принятия законопроекта об ужесточении наказания за пытки

Законопроект об ужесточении наказания за пытки для представителей власти будет рассмотрен и принят парламентом до середины 2022 года. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Закон будет принят до конца весенней сессии», — сказал он «РИА Новости».

Весенняя парламентская сессия заканчивается в июле.

О внесении в Госдуму законопроекта об ужесточении наказания за пытки стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что документ вводит понятие «запугивание», а также предлагает увеличить срок лишения свободы за пытки до 12 лет.

Принуждение к даче показаний также будет приравниваться к пыткам.

Как пояснили в Совете Федерации, законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки со стороны представителей власти в виде 12 лет лишения свободы, а также переводит такое преступление в разряд особо тяжких.

В свою очередь член Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Татьяна Проценко заявила «Известиям», что данный законопроект об ужесточении наказания за пытки является актуальным и современным, так как квалифицирует многие неправомерные действия как пытку.

16 декабря председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев рассказал, что у него имеется несколько предложений по мерам для борьбы с нарушением прав заключенных. По его мнению, надо внести статью «Пытки» в Уголовный кодекс и усиливать общественные наблюдательные комиссии (ОНК).

14 декабря правозащитник Владимир Осечкин сообщил о появлении нового архива видеозаписей с пытками в российских колониях и тюрьмах.

19 ноября комиссия центрального аппарата ФСИН сообщила о начатой проверке в учреждениях ведомства по Саратовской области. 10 ноября 18 сотрудников управления ФСИН по Саратовской области были уволены.

В начале октября СК РФ организовал проверку после появления в СМИ сообщений о насилии над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области.