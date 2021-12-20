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Жители Подмосковья пожаловались на нашествие «снежных блох»

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Жители подмосковного Солнечногорска пожаловались на нашествие «снежных блох», которые облюбовали сугробы. При этом научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, биологического факультета, кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский 20 декабря рассказал, что существа являются абсолютно безвредными.

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«Во-первых, это совсем не насекомые, хотя это родственники насекомых. Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе — ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений», — отметил Марьинский», — рассказал специалист сайту 360tv.ru.

Марьинский рассказал, что у «снежных блох», есть прыгательная вилка. Вылезать из укрытий эти существа любят на время оттепели, а благодаря темной окраске их хорошо видно на снегу.

По словам ученого, существа абсолютно безвредны, а людей пугают только своим количеством.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что в Белгороде появится гостиница для насекомых. Ее разместят в Архиерейской роще. Сооружения, построенные для привлечения насекомых, чаще всего состоят из нескольких секций, которые различные насекомые могут использовать для гнезд или укрытия зимой.

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