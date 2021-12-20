Жители Подмосковья пожаловались на нашествие «снежных блох»
Жители подмосковного Солнечногорска пожаловались на нашествие «снежных блох», которые облюбовали сугробы. При этом научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, биологического факультета, кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский 20 декабря рассказал, что существа являются абсолютно безвредными.
«Во-первых, это совсем не насекомые, хотя это родственники насекомых. Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе — ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений», — отметил Марьинский», — рассказал специалист сайту 360tv.ru.
Марьинский рассказал, что у «снежных блох», есть прыгательная вилка. Вылезать из укрытий эти существа любят на время оттепели, а благодаря темной окраске их хорошо видно на снегу.
По словам ученого, существа абсолютно безвредны, а людей пугают только своим количеством.
Ранее, 22 ноября, сообщалось, что в Белгороде появится гостиница для насекомых. Ее разместят в Архиерейской роще. Сооружения, построенные для привлечения насекомых, чаще всего состоят из нескольких секций, которые различные насекомые могут использовать для гнезд или укрытия зимой.