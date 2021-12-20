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На «Сочи Автодроме» подвели итоги соревнований по ралли-спринту

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Финальный этап чемпионата Краснодарского края по ралли-спринту «Time Attack KKFA – 2021» выдался захватывающим и ярким на события, а главное, выявил сильнейших гонщиков сезона. Борьба за чемпионство завершилась на трассе «Сочи Автодром». Кстати, в этом году один из летних этапов впервые прошел на трассе «Формулы-1» и закрытие сезона также логично состоялось на главном автодроме страны.

​Специально для ралли-спринта был подготовлен участок основной трассы, включающий паддок поддержки, а общая дистанция составила более 2 км. В гонках приняли участие 95 пилотов.

Лучшим на заключительном этапе в Сочи стал пилот Андрей Яценко из Краснодара. Лучшее время дня позволило ему закрепить свое преимущество и стать чемпионом в зачете Unlim — по итогам сезона гонщик набрал 66 очков и опередил Дмитрия Микитича (Новороссийск) на 13 баллов. Бронза у еще одного новороссийца, Александра Зуева (39 очков).

В зачете GT первую строчку сохранил Георгий Войтов из Ростова-на-Дону — 54 очка. Имевшие отличные возможности обойти не стартовавшего на Сочи Автодроме гонщика краснодарцы Александр Руденко и Руслан Бутусов упустили свой шанс: первый из них в воскресенье набрал лишь 6 зачетных баллов и уступил всего два очка в личном зачете, Бутусов стал третьим (39).

Виталий Пономарев из столицы Краснодарского края только на втором спецучастке смог вырвать звание чемпиона в зачете Sport у ставропольца Романа Захарова — 82 очка против 78. Замкнул тройку лучших представитель Ставропольского края Вячеслав Фененко (41).

Самый представительный зачет Turbo Сток (50 участников) выиграл ростовчанин Петр Солоной — 90 очков. Он же показал второй результат всего заключительного этапа на «Сочи Автодроме». Серебряным призером в этой категории стал Виталий Пономарев — 81 очко, бронза досталась Александру Руденко (64).

Сергей Язынин из Ставрополя поднялся на высшую ступень пьедестала в зачете «Стандарт 2». Результаты в предыдущих гонках позволили пилоту контролировать ситуацию и набрать итоговые 71 балл. Краснодарец Сергей Рудаков выиграл сочинский этап и смог забраться на второе место (56 очков), разом обойдя нескольких соперников, третьим стал Вячеслав Фененко (55).

Одна из самых драматичных развязок наступила в зачете «Стандарт 1». Дмитрий Гладышев из Ростова-на-Дону во второй попытке опередил своего оппонента Филиппа Вехова (Краснодар) на 11 сотых секунды и стал чемпионом, обойдя его на одно очко — 60 против 59! Бронзовым призером стал краснодарец Ярослав Моторин, уступивший 9 баллов победителю.

В командном зачете равных не было коллективу MIATA Club — 254 очка. Второй стала команда Race Spot — 218, третьей — ARC Stavropol (151).

«По сравнению с летним этапом количество участников почти удвоилось — на старт вышли 97 пилотов. Для «Сочи Автодрома» этот чемпионат очень важен, ведь данная дисциплина ралли-спринт очень демократична и позволяет прикоснуться к профессиональному спорту любому желающему», — сказал директор «Сочи Автодрома» Андрей Русов.

Напоминаем, что ралли-спринт — один из доступных и массовых видов гонок на время. В этой гонке может участвовать практически любой желающий, к участию допускаются не только профессиональные пилоты, но и начинающие любители на гражданских автомобилях. Участники соревнуются на время прохождения дистанции, а итоговый результат вычисляется путем выбора наилучшего (наименьшего) времени прохождения спецучастка.

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