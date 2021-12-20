Проникшего в магазин соболя спасли в Якутске

В магазине на Автодорожной улице в Якутске был обнаружен дикий зверек, похожий на хорька. Спасатели, приехавшие на место вызова, поймали животное в одном из отделов. Зверек оказался соболем.

Специалисты привезли его к себе в отдел, отогрели, накормили, после чего вывезли его на Вилюйский тракт и отпустили в лес, сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе МЧС Якутии. Гражданам рекомендуют при встрече с дикими животными не делать резких движений.

Как стало известно 12 декабря, в связи с появлением в окрестностях села Нагибово амурского тигра в Октябрьский район Еврейской автономной области прибыли сотрудники «Росохоты», а также специалисты АНО «Центр Амурский тигр» для принятия мер и мониторинга ситуации. Местные жители заметили хищника у магазина и возле автобусной остановки, он загрыз собаку и пытался проникнуть в другой двор.