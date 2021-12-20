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Путин призвал главу Промсвязьбанка помогать оборонным предприятиям в диверсификации

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Президент России Владимир Путин призвал Промсвязьбанк (ПСБ) «подставлять плечо» оборонно-промышленному комплексу (ОПК) при выполнении задач по диверсификации. Об этом глава государства заявил в понедельник, 20 декабря, на встрече с руководителем банка Петром Фрадковым.

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«Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации», — сказал российский лидер, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Как ответил Фрадков, на базе Промсвязьбанка создается опорный банк для оборонно-промышленного комплекса. Ключевым его направлением остается обслуживание гособоронзаказа и финансирование предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Мы сейчас обслуживаем практически 70 процентов всех госконтрактов, которые подписаны со стороны Министерства обороны как госзаказчиком. Это достаточно большой объем», — подчеркнул Фрадков.

15 декабря ПСБ и Торгово-промышленная палата (ТТП) РФ подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны выстроят механизмы взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями ОПК для реализации проектов диверсификации.

В настоящее время предприятия ОПК реализуют масштабную программу диверсификации в рамках выполнения задачи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в 2016 году: довести долю производимой гражданской продукции и товаров двойного назначения к 2025 году до 30% от общего объема производства, а к 2030 году — до 50%. При качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса задача выполнима.

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