Стали известны подробности отравления семьи в Нижнем Новгороде

Стали известны предварительные результаты проверки по факту отравления женщины с четырьмя детьми газом в Нижнем Новгороде.

Как пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на СУ СКР по региону, специалисты выяснили, что в квартире в доме на улице Пушкина есть газовая плита и колонка. При этом у колонки нет разгона дымоотводящей трубы, а сама она сделана из гофрированной фольги.

Теперь специалистам необходимо выяснить, были ли именно эти нарушения конструкции установки приборов причиной отравления многодетной семьи.

Инцидент произошел накануне, 19 декабря. 36-летняя женщина и ее четверо детей, младшему из которых четыре года, а старшему 12, почувствовали себя плохо. Их госпитализировали, врачи диагностировали отравление угарным газом средней степени тяжести.

Это уже второе отравление угарным газом в Нижегородской области за сутки: в ночь на воскресенье в поселке Неклюдово отравились четыре человека, в том числе ребенок.