Жителей Тамбовской области предупредили об аномальном холоде

Сотрудники МЧС предупредили жителей Тамбовской области об аномальном похолодании. Температура опустится ниже климатической нормы на 7 и более градусов.

Согласно прогнозам, морозы ожидаются в регионе с 21 по 24 декабря. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до –23 градусов. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Дневная температура составит –11…–13 градусов.

В связи с похолоданием жителям Тамбовской области рекомендовано воздержаться от длительного пребывания на улице. Чтобы избежать переохлаждения и обморожений, необходимо носить теплую обувь и одежду. Водителей просят отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим.

По данным синоптиков, «русские» морозы» ожидаются в регионах Центральной России на этой неделе В связи со смещением североатлантического циклона.