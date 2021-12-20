Пять человек пострадали в массовой аварии в Оренбургской области
Семь машин, в том числе один грузовик, столкнулись на трассе в Оренбургской области. Травмы получили пять человек.
Авария произошла днем 20 декабря на дороге Оренбург–Самара на территории Переволоцкого района. По данным правоохранительных органов, водитель легкового автомобиля из-за плохой видимости при совершении обгона допустил столкновение с фурой. После этого легковушку отбросило, она столкнулась еще с пятью автомобилями. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».
Травмы получили пять человек. На месте аварии работают сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасный проезд машин.
Также из-за метели в Оренбургской области закрыли участок дороги на трассе Актобе–Орск вблизи российско-казахстанской границы. На участке наблюдается снег с дождем и гололед, установилась плохая видимость.