Аналитик заявил о выпадении инфляционного фактора из перечня угроз экономике РФ

Угрозы российской экономике, о которых заявили во Всемирном банке, можно разделить на локальные и долгосрочные. Например, уже в 2022 году ожидается сокращение инфляционного давления, поэтому данный фактор выпадет из перечня угроз для экономики РФ. Об этом заявил «Известиям» Максим Бирюков, старший аналитик УК «Альфа-Капитал», в понедельник, 20 декабря.

Ранее в этот же день главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт сообщил о рисках для российской экономики, среди которых он выделил пандемию, рост инфляции, возможное введение санкций и переход западных государств на возобновляемые энергоносители.

Бирюков отметил, что фактор геополитики носит долгосрочный характер и эта тема «совершенно непредсказуемая, поскольку конкретно от России тут ничего не зависит».

Что касается угрозы от перехода к возобновляемым источникам энергии в Европе, то это, по словам аналитика, «не риск, а реальность», ведь сейчас уже «каждый пятый киловатт/час в ЕС генерируется именно таким образом». Он подчеркнул, что планы по повышению доли таких источников почти каждый год становятся амбициознее.

«Хотя при производстве тепловой энергии углеводороды еще долгое время будут предпочтительным источником, скорее всего, пик потребления российского газа Европой уже позади, что будет находить отражение в восприятии российского риска», — заключил аналитик.

18 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления в Госдуме, что восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление человека после коронавируса. По ее словам, в этом году экономика РФ уже вернулась на допандемическую траекторию.

За день до этого президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны уже в середине этого года восстановилась от последствий пандемии и это видимый результат всего делового сообщества. После быстрого восстановления экономики нужен быстрый и качественный рост, указал Путин.