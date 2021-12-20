В Москве появится научный кампус МГТУ им. Баумана

Научный кампус МГТУ им. Баумана появится в Москве в 2024 году. Ядром корпуса станут лаборатории и библиотека.

Технологический центр возведут за три года, строительство уже началось.

«Кампусом мирового уровня он будет потому, что там будут объединены, как и во всех мировых кампусах, и учебные площади, и площади для занятий научной работой, лаборатории, занятий самостоятельной научной работой. И, конечно, общежития, где будут жить наши студенты», — рассказал и.о. ректора университета Михаил Гордин.

МГТУ им. Баумана, как и 121 российский вуз, вошел в программу поддержки университетов «Приоритет-2030» Минобрнауки.

Задача проекта — помочь учебным заведениям совершить научный прорыв в образовательных программах.

В рамках «Приоритет-2030» подобные кампусы появятся в Калининграде, Новосибирске. Все корпусы построят по индивидуальным проектам.