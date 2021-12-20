Величину прожиточного минимума пересчитали в Липецкой области

В Липецкой области утвердили новую величину прожиточного минимума. Она начнет действовать с 1 января 2022 года.

Согласно постановлению, прожиточный минимум для трудоспособного населения увеличился с 11 307 до 11 448 рублей. Прожиточный минимум для детей вырос с 10 215 до 10 654 рублей, для пенсионеров — с 8811 до 9190 рублей. Об этом сообщает GOROD48.

В расчете на душу населения в 2021 году прожиточный минимум составляет 9945 рублей, в 2022 году он вырастет до 10 503 рублей.

В администрации региона напоминают, что величина прожиточного минимума необходима для назначения различных мер социальной поддержки, в том числе пособий, пенсий и социальных выплат. Кроме того, по данному показателю оценивается уровень жизни населения и реализуются социальные программы.