Американист объяснил резкие слова Трампа о Си Цзиньпине

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина убийцей, так как любит эпатаж и шокирующие высказывания, а также потому что хочет «развернуть стрелки из-за предстоящих контактов США и РФ». Об этом в понедельник, 20 декабря, завил «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

«Трамп любит эпатаж, любит шокировать публику различного рода высказываниями. Это первое. Второе, Трамп хочет просто развернуть стрелки из-за предстоящих контактов США и России. Он уже дезавуировал встречу [американского лидера Джо] Байдена с [президентом РФ Владимиром] Путиным, сказав, что это полностью проигранный матч. И упоминанием Си Цзиньпина он показал, кто вообще-то главный враг у Америки должен быть», — сказал эксперт.

По словам Рогулева, нынешнее заявление экс-главы Белого дома связано как с возможностью шокировать публику, привлечь внимание к себе, так и с попыткой еще раз заявить: «Зачем вы бодаетесь с Россией, когда главный враг Китай».

Накануне стало известно о том, что Трамп назвал лидера КНР «убийцей». При этом экс-глава Белого дома отметил, что у него были «отличные отношения» с Си Цзиньпином.

Помимо этого, бывший американский лидер заявил, что КНР должен выплатить всему миру компенсацию за появление коронавируса. Политик не привел никаких доказательств ответственности Пекина в обоснование своих слов. При этом Трамп подчеркнул, что Китай якобы грабил США на $500 млрд в год, а ущерб от пандемии коронавируса он оценил в $60 трлн.

В свою очередь, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал эти высказывания абсурдом. Также он подчеркнул, что подобные заявления непременно подвергнутся осуждению и неприятию.