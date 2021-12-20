Песков заявил об отсутствии предложений от Украины по встрече Путина и Зеленского

Песков заявил об отсутствии предложений от Украины по встрече Путина и Зеленского 2021-12-20 13:56:01"> 2021-12-20 13:56:01 2021-12-20 13:56:01 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Песков: Россия не получала от Украины предложений о встрече Путина и Зеленского

20 декабря 2021, 14:18 0