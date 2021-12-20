Песков заявил об отсутствии предложений от Украины по встрече Путина и Зеленского
Россия не получала от Украины никаких конкретных предложений о встрече президента страны Владимира Зеленского и лидера РФ Владимира Путина. Об этом 20 декабря сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Ну на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем. Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль», — сказал он, отвечая на вопрос, как подписанный Зеленским закон, упрощающий получение гражданства страны для отдельных категорий россиян, способствует подготовке встречи президентов РФ и Украины.
До этого, 18 декабря, Зеленский подписал закон, упрощающий получение гражданства страны воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан РФ.
В частности, упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, «которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».