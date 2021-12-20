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Срок установки «умных» остановок нарушил подрядчик в Оренбурге

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Прокуратура возбудила административное дело по факту нарушения сроков установки «умных» остановок в Оренбурге. На выполнение работ власти выделили свыше 35,7 млн рублей.

Муниципальный контракт исполняла компания из Уфы — ООО «Эврика». 13 остановочных павильонов должны были появиться на улицах Оренбурга до 1 ноября. По данным прокуратуры, подрядчик не выполнил условия контракта, акты приемки не подписаны, работы не оплачены. Об этом пишет «Урал56.Ру».

Административное дело возбуждено в отношении организации и ее руководителя. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

По условиям контракта 13 остановок должны быть оснащены скамейками, ветрозащитными стеклами, информационными панелями, разъемами USB для зарядки гаджетов, а также кнопками вызова экстренных служб. Также контракт предполагал благоустройство прилегающих к остановкам территорий.

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