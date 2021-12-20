Восстановленную икону Николая Чудотворца вернули в храм в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области в Свято-Троицкий кафедральный собор вернули чудотворную икону святителя Николая. В 2019 году из-за драгоценных украшений икону выкрали из собора. Очень скоро ее нашли во дворе соседней школы, но уже без приношений и с повреждениями.

Реставраторы оставили шрам на лике святого — как воспоминание о преступлении и скорой помощи святителя Николая. По благословению епископа Покровского и Николаевского Пахомия иконописцы написали житийные клейма, серебряную ризу изготовили на пожертвования прихожан.

Сейчас чудотворная икона займет свое привычное место в храме, каждую среду перед образом будут совершать акафист святителю Николая, а после литургии в четверг — служить молебен святому.

Как сообщили ИА «Взгляд-инфо» в Покровской епархии, образ был написан в XIX веке, и верующие на протяжении многих лет почитают икону как чудотворную.