Отец ударившего врача ножом подростка арестован

Ленинский районный суд Ижевска арестовал на два месяца мужчину, попросившего своего 12-летнего сына напасть с ножом на врача. Об этом 20 декабря говорится в Telegram-канале пресс-службы судов Удмуртии.

«Суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 18 февраля 2022 года», — отметили в инстанции.

Конфликт произошел 18 декабря. Мужчина пришел с сыном в медучреждение, так как у ребенка поднялась температура.

Уточняется, что отец подростка был не согласен с порядком сдачи медицинских анализов. Тогда подросток напал на заведующего отделением ижевской городской больницы № 3. Подросток трижды ранил врача ножом в живот и спину, «действуя по указанию отца» и «причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни».

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». В отношении несовершеннолетнего назначено проведение психиатрической экспертизы.

17 декабря в Москве скончался стоматолог, на которого напал с ножом недовольный клиент. Инцидент произошел 13 декабря в частной клинике в Ясном проезде в Южном Медведково. Мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот.