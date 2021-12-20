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В Госдуме заявили об инвестировании россиян в крипторынок 5 трлн рублей
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В Госдуме заявили об инвестировании россиян в крипторынок 5 трлн рублей

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Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей. Об этом сообщил на парламентских слушаниях в Госдуме в ходе обсуждения проекта «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2022–2024 годы» глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков в понедельник, 20 декабря.

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«5 трлн рублей, по некоторым данным, уже инвестировано россиянами в криптовалюту», — сказал Аксаков.

Он также назвал необходимым поставить точку в правовом регулировании криптовалют и в случае введения каких-то запретов «жестко прописать ответственность».

Замглавы Минфина Алексей Моисеев в ходе выступления сказал, что в части регулирования криптовалют «осталось несколько вопросов», по которым пока еще нет полного согласия.

17 декабря по итогам заседания совета директоров Центробанка его глава Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор выступает против проведения операций с криптовалютой с использованием финансовой инфраструктуры России.

«Мы выступаем за то, чтобы российская финансовая инфраструктура не использовалась для сделок с криптовалютой. Это реализовать вполне можно», — сказала она.

При этом в начале октября Моисеев в ходе лекции «Цифровизация финансовых рынков» в МГИМО говорил, что Россия не планирует идти по пути Китая и вводить запрет на покупку гражданами криптовалют на иностранных биржах.

7 сентября в Кремле отметили, что Россия не готова к признанию криптовалюты «биткоин», так как повода для этого нет. Там добавили, что приравнивание этой криптовалюты к деньгам может навредить финансовой и экономической системам.

В июле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Согласно документу, с 2021 года в стране разрешается проводить сделки с ЦФА, криптовалюты могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой. Запрещается использовать их как средство платежа. В ноябре этого года Путин заявил о больших рисках криптовалют из-за их высокой волатильности.

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