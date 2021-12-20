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Сосед рассказал о последней встрече с погибшим депутатом гордумы Магадана

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Сергей Гужвенко, который был соседом депутата гордумы Магадана Александра Крамаренко, назвал новости о его смерти большой неожиданностью. О последней встрече с депутатом Гужвенко 20 декабря рассказал каналу РЕН ТВ.

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Гужвенко отметил, что соседи считали Крамаренко жизнерадостным человеком.

«Александр Викторович перебрался в наш дом несколько лет назад, во дворе встречались регулярно, он — человек добрый, вежливый, открытый, казался всегда жизнерадостным, участвовал в дворовых мероприятиях, когда мы снег убирали после снегопадов, заказывали погрузчики», — рассказал сосед погибшего депутата.

В последний раз соседи видели Крамаренко неделю назад и не заметили в его поведении ничего странного.

«На прошлой неделе я шел с обеда, он как раз, видимо, тоже отъезжал с обеда. Как обычно, мы поздоровались, ничего такого не заметил, на что можно было бы обратить внимание», — вспомнил Гужвенко.

Ранее в этот день Крамаренко нашли мертвым в офисе на Камчатке. По информации источника «Известий», в офисе депутат несколько часов находился один — об этом свидетельствуют записи камер видеонаблюдения. При этом предсмертная записка обнаружена не была. Также источник указал, что, по предварительным данным, депутат совершил самоубийство.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Магаданской области сообщили о проверке по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Отмечалось, что следствие рассматривает версию об убийстве Крамаренко, при этом версия о добровольном уходе из жизни не исключается.

В июне текущего года по факту незаконной охоты на гусей в Чукотском автономном округе было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что фигуранты отстрелили не менее 178 птиц. Ущерб от их действий оценивается в сумму, превышающую 700 тыс. рублей.

Дело было возбуждено после публикации в Сети фото, где Крамаренко позировал на фоне надписи «Чукотка 2021», выложенной из мертвых гусей.

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