В Белгородской области отменили систему QR-кодов в общественных местах

Власти Белгородской области приняли решение не продлевать ограничения в виде обязательного предъявления QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом 20 декабря на еженедельном оперативном совещании сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«С завтрашнего дня мы отменяем, точнее, не продлеваем использование системы QR-кодов для посещения общественных мест в Белгородской области. В первую очередь это касается торговых центров, а также кафе, ресторанов, театров, кинотеатров и музеев. Остальные коронавирусные ограничения пока остаются в силе», — сказал он.

Глава региона отметил, что ослабление ранее принятых мер стало возможным благодаря ощутимому улучшению эпидемиологической ситуации в регионе.

«Общее количество заболевших COVID-19, которое мы ежедневно фиксируем, за последнее время значительно снизилось. В связи с этим мы сократили ковидный коечный фонд с 3606 до 1900 коек, из которых около 500 остаются свободными», — заявил Гладков.

Вместе с тем губернатор обратил внимание на снижение в регионе летальности из-за последствий COVID-19, а также смещение баланса госпитализированных пациентов в пользу выздоровевших.

«Большая часть людей, которые сейчас находятся в больницах, это те, кто не проходил вакцинацию. Болеют у нас около 4% от общего числа привитых, но до тяжелой стадии они не доходят», — констатировал Гладков, уточнив, что на данный момент первым компонентом вакцины привились свыше 1 млн жителей области.

По его словам, наиболее заметный эффект от иммунизации белгородские власти рассчитывают получить при вакцинации 80% местного населения. В то же время глава региона призвал усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Ранее в понедельник стало известно, что с 21 декабря в Камчатском крае прекратят действовать QR-коды на транспорте. Отмечается, что решение об отмене ограничительных мер принято в связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники.

Также с 20 декабря в связи со снижением распространения коронавируса были сняты почти все ковидные ограничения в Южной Осетии. В регионе продолжат работу учебные заведения, кафе, объекты физической культуры и др. Также разрешается проведение массовых, спортивных и праздничных мероприятий.

16 декабря Госдума приняла в первом чтении концепцию закона о праве регионов вводить QR-коды в общественных местах. Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или об уже перенесенном COVID-19. Ограничения не затронут аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости. Планируется, что данные нормы будут действовать до 1 июня следующего года.

Кроме нормы о QR-кодах в общественных местах в Госдуму был внесен проект, регулирующий порядок использования цифровых документов на железнодорожном и авиатранспорте. Однако 13 декабря на основе учета мнений регионов и обращений граждан инициатива была снята с рассмотрения.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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