В Минэкономразвития прокомментировали сообщения ВБ об экономических рисках РФ

Российская экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню государственного долга. Оценки Всемирного банка (ВБ) не стали для Минэкономразвития РФ откровением или новостью, завил «Известиям» представитель ведомства в понедельник, 20 декабря.

Ранее в этот же день главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал о рисках для российской экономики, среди которых он выделил пандемию, рост инфляции, возможное введение санкций и переход стран Запада на возобновляемые энергоносители.

Представитель Минэкономразвития отметил, что обозначенные Найтом риски «очевидны и с разной долей вероятности применимы для многих стран» — с учетом появления и распространения новых штаммов COVID-19, «геополитических трений в разных регионах мира и прочих факторов». По его словам, траектория мировой экономики в целом сейчас характеризуется «повышенной неопределенностью, рисками замедления роста, нарушением цепочек поставок».

Говоря о России, он подчеркнул, что она «не первый раз сталкивается с внешними шоками», для реагирования на которые «созданы различные механизмы».

«Сейчас мы делаем все для ускорения экономического роста, реализуем новые и модернизируем существующие инструменты. Это сопровождается структурными преобразованиями в экономике, на что, кстати, обращает Всемирный банк.

Принятые решения дают конкретный результат», — сказал он.

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