Главный экономист Всемирного банка Найт назвал пандемию и санкции угрозой для России

Во Всемирном банке предупредили, что российской экономике угрожают санкции и пандемия COVID-19. Об этом в понедельник, 20 декабря, в беседе с «Ведомостями» рассказал главный экономист организации Дэвид Найт.

В связи со сравнительно низким уровнем вакцинации возможность ухудшения ситуации с распространением вируса давит на экономику РФ, подчеркнул Найт.

Как сообщил специалист, возможное усугубление эпидемической ситуации может привести к появлению дальнейших коронавирусных ограничений и падению деловой активности.

В организации полагают, что антироссийские санкции могут отчасти подорвать развитие экономики страны, если их инициаторами будут крупные страны.

При этом во Всемирном банке обратили внимание, что экономика РФ также может пострадать из-за инфляции. Банк России принимает меры, направленные на снижение уровня цен. Однако «довольно сложно» говорить, что рост цен взят под контроль, считает финансист.

Одной из причин всплеска инфляции в РФ в 2022 году эксперты считают риск разрыва цепочек поставок, последствия которого трудно предугадать.

Переход на углеродно-нейтральные источники энергии — еще один вызов российской экономике, ведь спрос на газ и нефть из РФ снизится, резюмировал Найт.

Ранее, 18 ноября, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина отметила, что восстановление экономики после пандемии так же коварно, как и выздоровление пациента после COVID-19. После «выздоровления» потребуются некоторые меры, направленные на восстановление, однако, экономика страны вернулась на допандемическую траекторию, сказала глава ЦБ.

В бюллетене «О чем говорят тренды», который Центробанк опубликовал в ноябре, сказано, что текущая денежно-кредитная политика ограничит избыточный рост спроса. Также регулятор сообщил, что рост потребительских цен в России в ноябре с учетом сезонности замедлился. Благодаря расширению производства и ликвидации логистических проблем постепенно увеличится предложение товаров и услуг в течение следующего года, уточнили в Банке России.

Ранее, 7 декабря, российский лидер Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что главная проблема российской экономики и жителей страны на сегодня кроется в росте инфляции, которая на конец ноября составила 8,4%. Он подчеркнул, что в 2022 году необходимо обеспечить ее возвращение к уровню в 4%. Президент указал, что в данный момент правительство предпринимает «энергичные меры».

Как глава государства отметил в октябре, по итогам 2021 года Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По его словам, вся экономика РФ «работает ритмично».