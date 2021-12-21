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Сомнолог назвал опасность частых пробуждений по ночам

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Причиной пробуждения ночью может быть стрессовая ситуация, и если не решить проблему, то могут возникнуть бессонница и сопутствующие ей проблемы со здоровьем. Об этом заявил врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов.

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Полуэктов рассказал, что человек обычно просыпается за ночь около 10 раз, когда переворачивается в постели и это считается нормой. Более частые пробуждения приводят к повышению возбудимости нервной системы и требуют вмешательства специалиста.

«Если вы надолго лишились сна, дело плохо. Видимо, защитные ресурсы организма исчерпаны и нужны специальные дополнительные методы», — пояснил медик в эфире «Радио 1».

Также Полуэктов отметил, что справиться с частыми пробуждениями поможет отказ от активной деятельности перед сном — с момента физических упражнений до сна должно пройти не менее часа.

18 декабря Полуэктов рассказал, что осенью и зимой продолжительность сна увеличивается, эти изменения являются естественными. Он связал подобные перемены с изменениями денно-светового дня и уменьшением физической активности людей.

Полуэктов добавил, что подобные изменения не являются стрессом. При этом при более продолжительном световом дне люди чувствуют себя лучше и реже страдают психическими заболеваниями, отметил сомнолог.

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