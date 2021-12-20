В России начали принимать заказы на новый Audi SQ5 Sportback

Немецкая компания Audi объявляет старт приема заказов в России на новый спортивный купе-кроссовер SQ5 Sportback. Автомобиль доступен для заказа по цене от 6 578 500 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 20 декабря.

Основными внешними особенностями модели стала решетка радиатора с объемной сотовой структурой и воздухозаборники с алюминиевыми окантовками. В задней части автомобиля обращает на себя внимание ниспадающая линия крыши со спойлером, а также двойные овальные хромированные патрубки выхлопных труб.

При заказе спортивного купе-кроссовера можно выбрать один из трех вариантов задних фонарей с разной световой подписью. К тому же характер их рисунка автоматически меняется во время поездки в зависимости от выбранного режима движения.

В салоне установлены спортивные сиденья, которые по заказу могут быть обтянуты кожей Feinnappa с ромбовидной прострочкой и тисненным логотипом S на спинках.

Максимальная комплектация модели включает в себя виртуальную приборную панель Audi virtual cockpit plus с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, а также опциональный проекционный дисплей. Для простого и быстрого включения самых важных функций и режимов индикации используется многофункциональное рулевое колесо.

Автомобиль получил 3.0-литровый бензиновый двигатель мощностью 354 л. с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода. Кросс-купе Audi SQ5 Sportback разгоняется до 100 км/ч всего за 4,9 с. Максимальная скорость автомобиля ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

В оснащение автомобиля входит адаптивная пневматическая подвеска, светодиодные фары и светодиодные фонари, электрическая регулировка передних сидений, климат-контроль, камера заднего вида, круиз-контроль, электропривод крышки багажника, мультируль.

19 июля стало известно, что Audi планирует полностью прекратить выпуск своей самой маленькой модели A1. Компания в перспективе сосредоточится на разработке электромобилей. При этом переводить на электричество такие небольшие модели, как Audi A1, не планируется, так как это дорого и экономически невыгодно для компании. Ожидается, что начальной моделью в линейке бренда станет кроссовер Q2.