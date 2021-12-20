МИД подтвердил планы добиваться возвращения Клюшина в Россию

Москва будет добиваться возвращения российского бизнесмена Владислава Клюшина из США в Россию. Об этом заявил в понедельник, 20 декабря, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Ситуация вокруг бизнесмена стала очередным эпизодом «охоты» за россиянами, отметил он.

«Безусловно, будем добиваться его возвращения, а также будем оказывать ему помощь по линии консульских учреждений», — цитирует дипломата «РИА Новости».

19 декабря пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов назвал экстрадицию в США российского бизнесмена очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на россиян. Он отметил, что посольство РФ глубоко разочаровано решением министерства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи Клюшина американской стороне.

О выдаче Клюшина США днем ранее сообщил швейцарский минюст. Предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопровождали его в полете в США.

13 декабря адвокаты россиянина подали кассационную жалобу на вердикт швейцарского Федерального уголовного суда, подтвердивший решение о выдаче гражданина России в Соединенные Штаты.

В марте предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона. США обвиняют его в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Владислав Клюшин владеет компанией «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте сказано, что ей пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия.