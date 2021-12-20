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Repsol продает оставшиеся в РФ активы «Газпром нефти»

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На фоне изменения глобальной стратегии крупнейшая в Испании нефтегазовая компания Repsol, некогда являвшаяся крупным инвестором в российский ТЭК, решила уйти с рынка РФ. Организация намерена продать доли в нефтяных активах «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео» своему российскому партнеру — «Газпром нефти». Об этом 20 декабря сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, сделка, вероятнее всего, будет закрыта до конца текущего года. При этом аналитики называют ее сумму символической.

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По мнению экспертов, Repsol уходит из нефтегазовой отрасли РФ в рамках объявленной организацией цели по общему снижению объема инвестиций в углеводороды. Таким образом, испанская компания станет первой, кто покидает российские активы под лозунгом декарбонизации.

Известно, что наиболее заметной работа Repsol в России была в начале 2010 годов. В то время компания создавала крупное добывающее СП с Alliance Oil. В 2013 году СП под названием AROil & Gaz, где доля Repsol составляла 49%, владело активами на $885 млн в Татарстане («Татнефтеотдача»), Самарской области («Санеко») и ХМАО («Евротэк»). В тот же период Repsol консолидировала ряд нефтяных активов в ХМАО в рамках «Евтотэк-Югры».

В позапрошлом месяце Repsol объявила о планах перехода к углеродной нейтральности к 2050 году, а также к снижению на 15% выбросов CO2 к 2025 году и увеличению количества инвестиций в «зеленую» генерацию.

По имеющимся открытым данным, испанская нефтегазовая компания могла потратить на российские активы минимум $300 млн, однако в рамках сделок по выходу из РФ ей вряд ли удастся вернуть эти средства. Как поясняют специалисты, это невозможно из-за того, что все выходы зарубежных компаний из российских активов за последние несколько лет были сделаны с серьезными списаниями инвестиций в связи с сугубо стратегическим характером сделок.

Ранее, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году, заложенное в стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов, является абсолютно реалистичной задачей.

30 ноября Путин назвал российскую энергетику одной из самых «зеленых» в мире. Он подчеркнул, что если говорить об атомной и гидроэнергетике, то они занимают 40% в структуре энергетики РФ, а если включить газ, то и все 86%.

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