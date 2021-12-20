Repsol продает оставшиеся в РФ активы «Газпром нефти»

На фоне изменения глобальной стратегии крупнейшая в Испании нефтегазовая компания Repsol, некогда являвшаяся крупным инвестором в российский ТЭК, решила уйти с рынка РФ. Организация намерена продать доли в нефтяных активах «Евротэк-Югра» и «АСБ Гео» своему российскому партнеру — «Газпром нефти». Об этом 20 декабря сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, сделка, вероятнее всего, будет закрыта до конца текущего года. При этом аналитики называют ее сумму символической.

По мнению экспертов, Repsol уходит из нефтегазовой отрасли РФ в рамках объявленной организацией цели по общему снижению объема инвестиций в углеводороды. Таким образом, испанская компания станет первой, кто покидает российские активы под лозунгом декарбонизации.

Известно, что наиболее заметной работа Repsol в России была в начале 2010 годов. В то время компания создавала крупное добывающее СП с Alliance Oil. В 2013 году СП под названием AROil & Gaz, где доля Repsol составляла 49%, владело активами на $885 млн в Татарстане («Татнефтеотдача»), Самарской области («Санеко») и ХМАО («Евротэк»). В тот же период Repsol консолидировала ряд нефтяных активов в ХМАО в рамках «Евтотэк-Югры».

В позапрошлом месяце Repsol объявила о планах перехода к углеродной нейтральности к 2050 году, а также к снижению на 15% выбросов CO2 к 2025 году и увеличению количества инвестиций в «зеленую» генерацию.

По имеющимся открытым данным, испанская нефтегазовая компания могла потратить на российские активы минимум $300 млн, однако в рамках сделок по выходу из РФ ей вряд ли удастся вернуть эти средства. Как поясняют специалисты, это невозможно из-за того, что все выходы зарубежных компаний из российских активов за последние несколько лет были сделаны с серьезными списаниями инвестиций в связи с сугубо стратегическим характером сделок.

Ранее, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году, заложенное в стратегию социально-экономического развития страны с низким уровнем выбросов парниковых газов, является абсолютно реалистичной задачей.

30 ноября Путин назвал российскую энергетику одной из самых «зеленых» в мире. Он подчеркнул, что если говорить об атомной и гидроэнергетике, то они занимают 40% в структуре энергетики РФ, а если включить газ, то и все 86%.