Глава делегации в Вене Гаврилов: США придется говорить с Россией о гарантиях безопасности

России нужно «плотно» разговаривать с Соединенными Штатами о гарантиях безопасности, Вашингтону «придется» обсуждать конкретные предложения Москвы. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с телеканалом «Россия 24».

Текущую ситуацию в отношениях Североатлантического альянса и РФ дипломат назвал «моментом истины». Если НАТО продолжит наступать на «больные точки» России, то Москва даст «военный ответ», подчеркнул Гаврилов.

Также дипломат полагает, что НАТО осознает, какая ситуация сложилась в отношениях с Кремлем. Дискуссия между сторонами должна носить серьезный характер, считает он.

В тот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон пока не ответил на предложения Москвы по гарантиям безопасности. По его словам, положительное развитие отношений с США вероятно при условии встречных шагов Вашингтона. Белый дом вряд ли ответит отказом на предложения РФ, сказал Рябков.

Днем ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности не содержат скрытой повестки, они являются понятными и откровенными.

Агентство Bloomberg сообщило 18 декабря, что Соединенные Штаты собираются дать ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Отмечалось, что в НАТО пытаются определить, являются ли предложения РФ первым шагом в переговорах или заведомо неприемлемыми требованиями. Как указал источник издания, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

В Североатлантическом альянсе скептически отнеслись к инициативе России, хотя до этого подтверждали, что готовы вести переговоры с Москвой по вопросам европейской безопасности, добавило агентство.

17 декабря российским внешнеполитическим ведомством были обнародованы проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте документа говорится, что страны альянса откажутся от планов присоединения Украины и дальнейшего расширения. Кроме того, США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР.