В Москве состоялось награждение победителей Russian Creative Awards

18 декабря в КЗ «Зарядье» впервые состоялось торжественное награждение победителей Национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards.

Идея о запуске премии появилась на «Российской креативной неделе» (Russian Creative Week), крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, два года подряд собирающем в московском парке Горького сотни ведущих спикеров и тысячи гостей. Премия учреждена по инициативе лидеров креативного сообщества страны. Организаторы премии — дирекция «Российской креативной недели» и АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Награда вручалась в 10 кросс-индустриальных номинациях. В шорт-лист номинантов вошли проекты с инновационным подходом, оказавшие существенное влияние на развитие креативных отраслей в России, а также профессионалы, чьи инициативы привлекли внимание сообщества и широкой общественности и произвели мощный социокультурный эффект.

На участие в Russian Creative Awards было подано свыше 3 тыс. заявок из 72 регионов России. Отбор финалистов и формирование шорт-листа Премии осуществлялось экспертным советом, в который вошли более сотни признанных лидеров из различных креативных отраслей. Победителей Russian Creative Awards определит Большое жюри — 19 экспертов, в числе которых топ-менеджеры и руководители медиакомпаний, государственных корпораций, СМИ, ведущие эксперты медиаотрасли и бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства, журналисты, лидеры изменений и популяризации креативных индустрий.

Победителями Russian Creative Awards стали:

Победитель в номинации «Меценат/Фонд года в сфере креативных индустрий» — корпорация «Ростех», приз получила Екатерина Баранова, директор по коммуникациям «Ростех». Награду вручал Теодор Курентзис, создатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna. Победитель в номинации «Новый культурный код» — фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ», приз получил Сергей Першин, руководитель арт-кластера «Таврида». Награду вручал Александр Жаров, генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг». Победитель в номинации «Управленец года в сфере креативных индустрий» — Елена Бунина, генеральный директор «Яндекса» в России. Награду вручал Сергей Степашин, президент Российского книжного союза. Победитель в номинации «Коллаборация года» — Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, приз получил Борислав Володин, директор АНО «АртМастерс». Награду вручала Светлана Чупшева, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Победитель в номинации «Продюсер года в сфере креативных индустрий» — Александр Ус, сооснователь и креативный директор Sila Sveta. Награду вручал Игорь М. Намаконов, генеральный директор Федерации креативных индустрий. Победитель в номинации «Образование в креативных индустриях» — Российское общество «Знание», приз получил генеральный директор Максим Древаль. Награду вручал Григорий Заславский, ректор ГИТИСа. Победитель в номинации «Прорыв года в сфере креативных индустрий» — «Вызов», приз получил кинорежиссер, сценарист Клим Шипенко. Награду вручал Сергей Новиков, начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Победитель в номинации «Лучший креативный проект индустриального сектора» — Open Innovations Startup Tour (НЛМК/Сколково), приз получила Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум». Награду вручала Гульназ Кадырова, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Победитель в номинации «Креативное пространство» — ГЭС-2, приз получил Олег Голоунин, генеральный директор ГЭС-2. Награду вручала Инна Баженова, издатель международного холдинга The Art Newspaper. Победитель в номинации «Креативный регион года» — город Москва, приз получила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы. Награду вручал Сергей Кириенко, первый заместитель рРуководителя администрации президента Российской Федерации.

​​Сергей Кириенко, првый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации: «За последние несколько лет отношение к креативным индустриям как к чему-то интересному, но второстепенному по сравнению с основными отраслями экономики, кардинально изменилось. Сегодня для правительства, регионов и крупнейших российских инвесторов креативные индустрии действительно стали локомотивом роста и точкой прорыва для открытия невероятных возможностей. Премия в сфере креативных индустрий — еще одно подтверждение того, какое в России огромное количество талантливых людей, способных придумать и реализовать по-настоящему интересные проекты. Благодаря президенту были созданы и приняты важные системные решения для создания условий развития креативных индустрий в стране. Конечно, поддержка властей и финансирование важны, но самое главное в креативе — это человек. Ничто не заменит его талант, душу и творческую энергию. Творческие люди всегда были основным ресурсом для государства, двигателем созидательных процессов. Хотел бы поблагодарить всех финалистов премии, потому что вы все — победители. Каждый из вас внес огромный вклад в развитие креативных индустрий в России. И именно благодаря вам за последние несколько лет случился этот кардинальный рывок».

Марина Абрамова, директор фест-форума «Российская креативная неделя»: «Сейчас каждый самый успешный проект в мире — это проект на стыке индустрий. Совместная работа разных отраслей очень важна. Премия создает новую нейронную сеть креативных людей России. И это так, потому что отрасли очень часто между собой не сталкиваются, каждая из них имеет свою профессиональную премию. А так, чтобы быть вместе, представитель одной отрасли мог оценивать представителя другой отрасли — такого не было. Наши победители — первые среди равных. Проекты, регионы, управленцы и компании, которые вошли в топ-5 уже победили своим трудом и своими проектами».

Елена Гребенева, директор АНО «Креативная экономика»: «Премия зародилась в результате взаимодействия участников рынка, в стремлении отметить коллег, выразить им благодарность за инициативы и работу. Отсюда ее главная особенность — кросс-индустриальные номинации. Десятки профессиональных ассоциаций, отраслевых организаций и союзов, гильдии «Российской креативной недели» номинировали достойных. В оценке каждой заявки участвовали не менее трех экспертов, это была слаженная работа более сотни признанных лидеров индустрии. Поэтому для голосования Большому жюри были переданы лучшие из лучших, и они проделали по-настоящему сложную работу, делая выбор среди номинантов. Russian Creative Awards проводится впервые, но событие уже вошло в официальную программу мероприятий Международного года креативной экономики, объявленного ООН. Для нас, организаторов, это серьезная высокая оценка и в то же время знак, что выбранная траектория верна».

Все лауреаты стали обладателями эксклюзивных трофеев в виде «семечки», символизирующей метавселенную, которая отражает понимание креативности как целого космоса. Помимо национального признания и благодарности от руководства страны победители смогут принять участие в акселераторе от АНО «Институт развития интернета», получат медиасопровождение от АНО «Национальные приоритеты» и партнеров Премии, а также возможность представить свои проекты в рамках Экспо2021 в Дубае. Все победители премии войдут в специальный сборник «Russian Creative Awards: лучшие среди равных», который будет распространяться на всех крупных мероприятиях в сфере креативных индустрий России.

Вручение победителям призовых статуэток сопровождалось театрализованным шоу мирового уровня. Уникальный перформанс был подготовлен творческим коллективом во главе с театральным режиссером и хореографом Максимом Диденко, дирижером Теодором Курентзисом и оркестром musicAeterna, балетмейстером Ильей Оши и поэтом Львом Рубинштейном, которые воплотили на сцене «энциклопедию» русской креативности.

Номинанты шорт-листа были представлены под классическую музыку балета «Жар-Птица» русского композитора Игоря Стравинского в исполнении оркестра musicAeterna. Объявление номинаций сопровождалась видеорядом на экранах и символичным перформансом на сцене, созданном хореографией современных и классических танцоров России, а также известными актерами-ведущими под руководством Ильи Оши.

Содержательная часть была отработана через видеопрофайлы, субтитрированные в художественной форме. Видеохудожник Алан Мандельштам во время церемонии создал фильм о ее главных героях. Автором коротких произведений-титров стал живой классик Лев Рубинштейн.

Саундтрек для награждения победителей исполнял российский музыкант, композитор и диджей Антон Севидов (Tesla Boy). По завершении церемонии для всех финалистов и гостей Russian Creative Awards прозвучала песня «Темп» в живом исполнении Нино Нинидзе под музыкальное сопровождение Антона Севидова.