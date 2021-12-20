Подростка подозревают в сбыте поддельных купюр на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту приобретения и сбыта поддельную купюр. В обороте фальшивых денег подозревают 17-летнего подростка.

По данным следствия, в ноябре несовершеннолетний приобрел не менее трех банкнот с признаками подделки номиналом 5000 рублей. 13 декабря молодой человек расплатился фальшивой купюрой в такси. Остальные банкноты подросток сбыл своим знакомым, пишет ИА KamchatkaMedia.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Несовершеннолетний признал свою вину и сотрудничает со следствием.

В конце октября Центробанк сообщил о сокращении количества выявленных в банковской системе поддельных банкнот в третьем квартале 2021 года. Обнаружено менее 9 тыс. купюр.