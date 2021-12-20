Глава Сахалинской области поручил ускорить уборку снега в регионе

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил оперативно привести улицы, дворы и общественные пространства в порядок и убрать снег. Управляющие компании, которые не выполняют свои обязанности своевременно, будут оштрафованы.

По словам Лимаренко, ликвидировать последствия циклонов и снегопадов необходимо быстро, чтобы автомобилисты и пешеходы не испытывали неудобств. Глава региона напомнил, что 25 декабря состоится традиционный объезд Южно-Сахалинска, горожане могут сообщить о плохой уборке улиц и дворов. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

В Сахалинской области действуют новые регламенты летнего и зимнего содержания дворов. Уборка снега занимает меньше трех часов после закупки техники. Также разработаны требования по уборке тротуаров, автобусных карманов и мостов. По каждому виду работ разработана очередность прохождения техники.

В Южно-Сахалинске зимним содержанием дорог занимаются шесть компаний. В их распоряжении находится 289 единиц техники.