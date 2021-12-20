Президент Абхазии назначил посла республики в Никарагуа

Президент Абхазии Аслан Бжания назначил послом страны в Никарагуа Инара Ладарию. Об этом говорится 20 декабря на сайте администрации республики.

Указ о назначении подписан 17 декабря. Указ об учреждении посольства Абхазии в Никарагуа Бжания подписал в ноябре.

«Назначить Ладария Инара Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Республике Никарагуа», — говорится в документе.

Ладария занимал должности референта отдела Латинской Америки, Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона и временно исполнял обязанности председателя совета молодых дипломатов при МИД Абхазии.

В ноябре делегация Абхазии присутствовала на прошедших выборах президента Никарагуа в качестве наблюдателей.

Никарагуа — вторая после России страна, признавшая независимость Абхазии в 2008 году. Дипломатические отношения государства установили через год.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия ввела туда войска и вытеснила грузинских военных.

Независимость Абхазии и Южной Осетии признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, считая их своими регионами.