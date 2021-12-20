Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД подтвердил планы добиваться возвращения Клюшина в Россию
Культура
Даррен Аронофски возглавит жюри кинофестиваля Patriki Film Festival
Мир
Генерал СБУ Вовк назвал Украину терпилой
Мир
В Белоруссии назвали сроки запуска объединенного рынка электроэнергии с РФ
Общество
Москвичам пообещали аномальное похолодание на текущей неделе
Экономика
В России прекратит работу ряд алкомаркетов крупных ритейлеров
Мир
В Киеве националисты попытались сорвать концерт Басты
Мир
В России допустили военный ответ при наступлении НАТО на «больные точки»
Мир
В Белоруссии заявили о готовности второго энергоблока БелАЭС на 95%
Общество
В России за сутки выявили 27 022 новых случаев коронавируса

Президент Абхазии назначил посла республики в Никарагуа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Абхазии Аслан Бжания назначил послом страны в Никарагуа Инара Ладарию. Об этом говорится 20 декабря на сайте администрации республики.

Спасательный друг: почему важны отношения Москвы и Сухума
Больше 70% экономического оборота Абхазии приходится на Россию, отметил Владимир Путин

Указ о назначении подписан 17 декабря. Указ об учреждении посольства Абхазии в Никарагуа Бжания подписал в ноябре.

«Назначить Ладария Инара Игоревича чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Республике Никарагуа», — говорится в документе.

Ладария занимал должности референта отдела Латинской Америки, Азии, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона и временно исполнял обязанности председателя совета молодых дипломатов при МИД Абхазии.

В ноябре делегация Абхазии присутствовала на прошедших выборах президента Никарагуа в качестве наблюдателей.

Никарагуа — вторая после России страна, признавшая независимость Абхазии в 2008 году. Дипломатические отношения государства установили через год.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия ввела туда войска и вытеснила грузинских военных.

Независимость Абхазии и Южной Осетии признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. Грузия не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, считая их своими регионами.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021