Двум вулканам присвоили оранжевый код опасности на Камчатке

Вулканам Карымский и Шивелуч присвоили оранжевый код опасности в Камчатском крае. В любой момент может произойти выброс пепла и газов.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вулканы проявляют опасную для авиации активность. На Шивелуче продолжается экструзивное извержение, вулкан может выбросить пепел на высоту 10–15 км над уровнем моря. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia. Вулкан Карымский может выбросить пепел на высоту до 10 км.

Опасность для международных и местных авиалиний представляют аэрозольные и пепловые облака.

16 декабря на острове Ява в Индонезии одно за другим произошли два извержения вулкана Семеру. Смесь вулканического пепла, газов и обломков твердой горячей лавы сошла с вершины вулкана на 4,5 км вниз по склону.