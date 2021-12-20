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На Украине рассказали о «секретном оружии» против России

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Внутренний дух украинской армии поможет дать отпор военной агрессии. Об этом «отдельном оружии» заявил в эфире YouTube-канала «Апостроф» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

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По его словам, нехватка вооружений и моральный упадок не помешают украинским военным в конфликте.

«Хочу обратить внимание, что у нас есть отдельное оружие, на которое никто не обращает внимания, — это наш дух», — уточнил Данилов.

По его словам, украинцев отличает внутренний дух свободы и ответственности за страну. Он помог украинцам в 2014 году в Донбассе, добавил секретарь СНБО.

19 декабря делегация конгресса Соединенных Штатов посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. Делегация подтвердила поддержку США жестких мер в ответ на любое военное вторжение РФ на суверенную территорию Украины.

18 декабря Данилов заявил, что страна пока не планирует размещать на своей территории военный контингент других стран. При этом, по его словам, сейчас на Украине есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые обучают украинских военных.

В тот же день член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что появление НАТО на границе Украины — явный признак, что альянс планирует войну с Россией. Он пояснил, что можно, пользуясь настроениями Киева, сделать страну неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, «превращать в военизированный кулак».

14 декабря Верховная рада разрешила допуск иностранных военных в страну для участия в учениях в 2022 году. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект этого закона в конце ноября.

Допуск иностранных войск касается учений «Объединенные усилия – 2022», украинско-американских маневров Rapid Trident – 2022, украинско-британских Cossack Mace – 2022, многонациональных учений «Светлая лавина – 2022», украинско-польских учений Silver Saber – 2022.

13 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российского вторжения на Украину не было и быть не может. Он подчеркнул, что то, что Россия осуществляет на своей территории, Запад не касается. Так он прокомментировал информацию зарубежных СМИ о переброске вооруженных сил внутри РФ.

В последние месяцы в западных СМИ появились публикации о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В Москве наличие подобных планов отвергают.

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