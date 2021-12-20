МИД Китая ответил назвавшему Си Цзиньпина убийцей Трампу

Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является «убийцей», — это абсурд. Об этом в понедельник, 20 декабря, заявил представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

«Отдельные лицемерные политики, чтобы привлечь к себе внимание, делают подобные абсурдные и лишенные всякого смысла высказывания в погоне за дешевым эффектом», — сказал он в ходе брифинга.

Также представитель китайского МИДа указал на то, что подобные высказывания непременно подвергнутся осуждению и неприятию.

Накануне стало известно о том, что Трамп назвал лидера КНР «убийцей». При этом экс-глава Белого дома отметил, что у него были «отличные отношения» с Си Цзиньпином.

Помимо этого, бывший американский лидер заявил, что КНР должен выплатить всему миру компенсацию за появление коронавируса. Политик не привел никаких доказательств ответственности Пекина в обоснование своих слов. При этом Трамп подчеркнул, что Китай якобы грабил США на $500 млрд в год, а ущерб от пандемии коронавируса он оценил в $60 трлн.

29 октября Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

15 октября главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова сообщила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

В конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.