В Ижевске подросток с ножом по просьбе отца напал на врача

В столице Удмуртии медик был ранен, после того как 12-летний подросток напал на него с ножом по просьбе отца. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщило следственное управление СК РФ по региону на своем сайте.

«Следственным отделом по Ленинскому району г. Ижевска следственного управления СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого (отца подростка. — Ред.) за причинение тяжкого вреда здоровью человека 44-летнего жителя г. Ижевска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»)», — сказано в сообщении.

Следователи отметили, что 18 декабря между отцом несовершеннолетнего и заведующим отделения Ижевской городской больницы № 3 произошел конфликт. Мужчина пришел с сыном в медучреждение, так как у ребенка поднялась температура.

Уточняется, что отец подростка был не согласен с порядком сдачи медицинских анализов. В результате подросток трижды ранил врача ножом в живот и спину, «действуя по указанию отца» и «причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни».

Врач был госпитализирован. В ведомстве добавили, что правоохранители осмотрели место происшествия, а в настоящий момент идет допрос свидетелей.

Стало известно, что следователь попросил суд избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

При этом сын подозреваемого пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

Ранее, 17 декабря, стоматолог, на которого недовольный клиент напал с ножом в Москве, скончался. Инцидент произошел 13 декабря в частной клинике в Ясном проезде в Южном Медведково. Мужчине не понравилось, как врач лечил ему зубы, в результате чего он достал нож и ударил стоматолога в живот.

В тот же день подозреваемого — Мурада Оганесяна — задержали в столице. Согласно данным из открытых источников, он — бывший гендиректор продюсерского центра «Парадиз», который выпустил в прокат фильм 2006 года «Сволочи». Кроме того, ему принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», выпускавшие фильмы на разных носителях. Все свои компании мужчина продал два года назад.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Оганесяна арестовали до 13 февраля 2022 года.