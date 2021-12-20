Центр организации дорожного движения появится во Владивостоке

В 2022 году во Владивостоке создадут Центр организации дорожного движения. Структура будет регулировать систему из «умных» светофоров и пешеходных переходов, а также заниматься мониторингом транспорта.

Запустить центр поручил мэр Владивостока Константин Шестаков. Комплекс позволит увеличить пропускную способность сложных участков дорог и сократить пробки. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По словам заместителя руководителя управления дорог и благоустройства Александра Гревцева, центр будет собирать, анализировать и обрабатывать данные по транспортным потокам и регулировать их. Со временем в единую систему управления будут включены все светофоры Владивостока. Специалисты смогут удаленно выявлять нарушения в работе светофоров и устранять их. «Умный» светофор уже работает на пересечении улиц Нейбута и Адмирала Юмашева. Пропускная способность перекрестка уже увеличилась на 20%. На отдельных перекрестках планируют реализовать принцип локального управления, где светофор будет самостоятельно переключать фазы в зависимости от загруженности каждого направления.

Единый программно-аппаратный комплекс представит компания «Цифровое Приморье» в рамках заключенного концессионного соглашения.