Жительница Таймыра перечислила около 1 млн рублей лжеброкерам

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Таймыра (Красноярский край). 49-летняя женщина перечислила около 1 млн рублей злоумышленникам, предложившим дополнительный доход.

По словам потерпевшей, она увидела в интернете объявление с предложением быстрого заработка на бирже. Женщина прошла по ссылке и оставила свои контакты. Спустя некоторое время с ней связался мужчина, который представился консультантом. Он рассказал, как создать личный кабинет, и попросил перевести 19 тыс. рублей на определенный счет. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В течение нескольких месяцев потерпевшая осуществила переводы примерно на 1 млн рублей. Часть средств она взяла в кредит. Женщина обратилась в полицию, когда ее личный кабинет оказался заблокирован.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Полиция устанавливает личности злоумышленников.